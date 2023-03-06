Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В орловские поликлиники закупят два аппарата УЗИ. Стоимость приборов оценивается в более чем шесть миллионов рублей.

В Департаменте здравоохранения Орловской области сообщили о продолжении закупки оборудования для медицинских учреждений региона.

Так, в этом году в Детской поликлинике №2 и Нарышкинской ЦРБ появятся новые передвижные аппараты для ультразвуковых исследований с широким набором датчиков. Оборудование предназначено для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, урологии, педиатрии, неонатологии, травматологии и ортопедии, онкологии, а также исследований скелетно-мышечной системы, сосудов, поверхностных органов и систем.

Стоимость технологических новшеств составляет 6,5 миллионов рублей.