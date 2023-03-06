Фото: архив "КП"

Орловская областная клиническая больница осталась без воды. В здании прорвало водопроводную трубу.

Авария случилась сегодня в полчетвертого утра. В Орловской областной клинической больнице произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. На данный момент на месте работают аварийные бригады Орелводоканала. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Несмотря на происшествие, медицинское учреждение обеспечено водой – в семь утра запущена подача воды по резервной ветке. Плановое поступление пациентов в больницу приостановлено не было. Больница продолжает работу в плановом режиме.