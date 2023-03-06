Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области создадут программу по реабилитации преступников. План утвердил губернатор Орловской области.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Орловской области. План предполагает социальную адаптацию и реабилитацию людей, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. Программа рассчитана до конца 2023 года.

За реализацию будут отвечать различные ведомства региона. Так, один из пунктов предполагает, что в течение этого года на Орловщине будут проводиться групповые тренинги и индивидуальные консультации психологов с бывшими заключенными. Реализуется такое мероприятие в рамках подпрограммы «Орловщина молодая» государственной программы «Молодежь Орловщины». Ответственными за этот пункт программы назначены областной центр молодежи «Полет» и администрация губернатора.

Кроме того, указом предусмотрено предоставление государственной социальной помощи бывшим заключенным и содействие в устройстве на работу. Помощь в трудоустройстве будет оказана и тем, кто отбывал уголовное наказание, не связанное с лишением свободы.