Фото: пресс-служба администрации Орла

Портреты жен, вдов и матерей орловских участников СВО представят на выставке. Посмотреть фотопроект «Жены Героев» орловцы могут уже сегодня.

В преддверии Международного женского дня в выставочном зале центра «Ракурс» в Орле открылась выставка патриотического фотопроекта «Жены Героев». Экспозицию составили 20 портретов вдов, супруг и матерей орловских бойцов СВО.

Фотографом проекта в Орле стала Екатерина Ветрова. Авторы проекта связались с ней полтора месяца назад и предложили поучаствовать в известной по всей России акции.

- Задумка меня сразу вдохновила, потому что близка, ведь я сама из семьи военных. В январе начала собирать команду. Достаточно быстро подобрались нужные люди, готовые воплощать проект в Орле, - цитирует слова Екатерины Ветровой пресс-служба городской администрации.

По словам Екатерины, некоторые женщины стеснялись, боялись, но все равно становились перед объективом с накинутым на плечи кителем. Это главный атрибут данного фотопроекта.

Ознакомиться с выставкой можно уже сегодня в 13:00 по адресу: город Орел, переулок Почтовый, 8.