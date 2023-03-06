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НовостиПроисшествия6 марта 2023 6:19

В Орловской области автоледи на иномарке влетела в фонарный столб и съехала в кювет

Женщина получила травмы
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области автоледи на иномарке влетела в фонарный столб и съехала в кювет. Женщина получила травмы.

По информации региональной Госавтоинспекции, рано утром 5 марта 36-летняя водитель автомобиля "Шевроле Нива" ехала в районе дома №139 по улице Свердлова в Болхове. Женщина не справилась с управлением, автомобиль занесло, он врезался в опору ЛЭП, после чего вылетел в кювет. Водитель машины получила телесные повреждения.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.