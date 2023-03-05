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НовостиПроисшествия5 марта 2023 12:59

Орловские полицейские задержали драгдилера при попытке съесть наркотик

Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба УМВД России По Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России По Орловской области

Орловские полицейские задержали драгдилера при попытке съесть наркотик. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, на территории дач в Заводском районе Орла стражи порядка задержали 27-летнего местного жителя, который в тот момент попытался съесть находящиеся при нем два полимерных свертка. Полицейские вовремя помешали ему и изъяли подозрительные предметы. Проведенное позже исследование показало, что внутри них находятся синтетические наркотики массой 1,26 грамма.

Орловец пояснил, что приобрел вещество бесконтактным способом для личного потребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статье 228.

Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека под стражу. Предварительное следствие продолжается.