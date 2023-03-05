Фото: районная газета "Мценский край"

В Орловской области отремонтируют краеведческий музей имени Соловьева. Работы обойдутся бюджету почти в четыре миллиона рублей.

Ремонт мценского храма истории ведется в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На реставрацию краеведческого музея уйдет 3,8 миллионов рублей. Об этом сообщает местное издание «Мценский край».

С начала года рабочие разобрали деревянные заполнения дверных проемов и полы. Сейчас в музее устраивают бетонные стяжки в подвале. Контрактом предусмотрен ремонт пола, частичная установка дверей. При этом, крышу здания капитально реставрировать не стали, а провели частичный ремонт.

Полностью отремонтировать краеведческий музей подрядчик обязуется до конца августа.