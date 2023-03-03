Фото: Нина Соколова

В бюджет Орловской области собрали более 28 миллиардов налогов. В региональном Управлении Федеральной налоговой службы подвели итоги 2022 года.

3 марта прошло заседание коллегии УФНС России по Орловской области. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, сенатор Российской Федерации от Орловской области Василий Иконников, федеральный инспектор по Орловской области Алексей Королев, а также руководители силовых структур и правоохранительных органов.

Так, по подсчетам ведомства налоговые доходы областного бюджета составили 28,2 миллиардов рублей. Приростом к уровню 2021 года 2,6 миллиарда рублей, или 110%. Тем самым, в региональной налоговой службе заявили, что на 4,4 % перевыполнены плановые показатели бюджета региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.