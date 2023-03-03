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В Орле осудили предпринимателя, обманувшего инвалидов. Преступник получил от регионального социального фонда более 10 миллионов рублей.

Такую информацию сообщила пресс-служба прокуратуры орловской области.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель с 2016 по 2020 год изготавливал для инвалидов не соответствующие заявленным требованиям протезы. К тому же, по завышенной стоимости. После этого мужчина предоставлял от имени граждан в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации документы, ложную информацию об оплате протезов и получал за это компенсацию.

Во время следствия мошенник возместил причиненный преступлением ущерб в полном объеме. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.