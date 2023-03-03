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НовостиОбщество3 марта 2023 11:24

Главврач Мценской ЦРБ Владимир Швец ушел на пенсию

Об этом сообщает пресс-служба депздрава Орловской области
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Главврач Мценской ЦРБ ушел на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба депздрава Орловской области.

– С главным врачом Мценской ЦРБ Владимиром Швецом трудовой договор расторгнут по инициативе работника и в связи с выходом на пенсию, – говорится в заявлении департамента.

Исполняющей обязанности главного врача Мценской ЦРБ назначена Ираида Глаголева. Ранее она занимала должность заместителя врача по амбулаторно-поликлинический работе. К обязанностям Глаголева приступит с 6 марта 2023 года и будет их исполнять до назначения нового руководителя учреждения.