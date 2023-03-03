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В Орловской области получателям единого пособия выплатили свыше 130 миллионов рублей. Родители оформили выплату более чем на 14 тысяч детей.

С момента начала выплат нового единого пособия орловским семьям было перечислено 133 миллиона рублей. Эту меру поддержки назначили на 14078 детей, а также 484 будущим мамам. Новое пособие объединило в себе сразу несколько ранее действующих мер поддержки: две выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 8 лет, от 8 до 17 лет, а также пособие беременным женщинам.

Кроме того, с 1 января этого года Социальный фонд начал осуществлять выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Их общая сумма составила 70 миллионов рублей.

Как отметили в региональном отделении Социального фонда, с введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.