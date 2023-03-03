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НовостиЗвезды3 марта 2023 9:01

Орловец сыграл главную роль в сериале «Король и Шут»

Премьера первых двух эпизодов состоялась 2 марта
Елена Зябкина
Влад Коноплев слева

Влад Коноплев слева

Орловец сыграл главную роль в сериале «Король и Шут». Премьера первых двух эпизодов состоялась 2 марта.

Уроженец Ливен Влад Коноплев сыграл одного из главных персонажей российского сериала с элементами фэнтези «Король и Шут» 18+. В экранизации истории про знаменитую хоррор-панк-группу выпускник ВГИКа предстал в образе молодого фронтмена Андрея Князева.

Действие сериала рассказывает о становлении группы из Санкт-Пертербурга, пути к популярности и взаимоотношении участников. Интересно, что события реальности переплетены со сказочными сюжетами, в которых встречаются персонажи песен культовых панков.

Всего картина насчитывает один сезон, состоящий из восьми серий. Выход последнего эпизода назначен на 13 апреля.