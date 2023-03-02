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НовостиПроисшествия2 марта 2023 11:46

Орловских полицейских подозревают в превышении должностных полномочий

Стражи порядка незаконно задержали, а после избили орловца
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Полицейские из Орла подозреваются в превышении должностных полномочий. Стражи порядка незаконно задержали и избили жителя областной столицы..

26 января 2023 года полицейские сначала незаконно задержали и доставили 31-летнего мужчину в участок полиции УМВД России по городу Орлу. После они избили орловца, нанеся множественные удары по лицу и туловищу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас в отношении подозреваемых проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.