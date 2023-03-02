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НовостиПроисшествия2 марта 2023 7:06

В центре Орла в реке утонул мужчина

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы
Елена Зябкина
В центре Орла в реке утонул мужчина

В центре Орла в реке утонул мужчина

Фото: Елена Зябкина

В центре Орла в реке утонул мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

О происшествии с пострадавшим на реке Орлик близ улицы Левый берег реки Оки, которое случилось около трех часов дня 1 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На сегодняшний день известно, что мужчине предположительно 50 лет.

Это первый летальный случай на водном объекте в регионе в 2023 году. Спасатели напоминают, что сейчас выходить на лед опасно для жизни. В случае происшествия орловцы могут обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.