В центре Орла в реке утонул мужчина Фото: Елена Зябкина

В центре Орла в реке утонул мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

О происшествии с пострадавшим на реке Орлик близ улицы Левый берег реки Оки, которое случилось около трех часов дня 1 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На сегодняшний день известно, что мужчине предположительно 50 лет.

Это первый летальный случай на водном объекте в регионе в 2023 году. Спасатели напоминают, что сейчас выходить на лед опасно для жизни. В случае происшествия орловцы могут обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.