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В Орловской области сведения о собственнике недвижимости перестали быть публичными. Нововведение начало действовать 1 марта.

Так, с сегодняшнего дня в выписке из ЕГРН информация о собственнике недвижимости будет скрыта. Личные данные о владельце, а именно фамилия, имя, отчество и дата рождения, будут доступны третьим лицам только с его разрешения.

Эти данные внесены в Закон о регистрации недвижимости. Согласие на предоставление личных сведений собственник может подать в Росреестр через МФЦ или электронно. После этого в ЕГРН появится соответствующая отметка. Если владелец недвижимости не подаст такое заявление, то и в выписке личная информация не появится.

- Персональные данные собственника в выписке из ЕГРН будут доступны только самому правообладателю, супругам, совладельцам недвижимости, арендаторам и арендодателям, наследникам, арбитражным управляющим в отношении имущества должника, владельцу земельного участка, на территории которого находится чужой объект недвижимости, а также представителям уполномоченных государственных органов, нотариусам, кадастровым инженерам, - уточнили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.