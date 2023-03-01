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В Орловской области режим повышенной готовности продлили до конца марта. Он связан с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Так, направленные меры на обеспечение защиты жителей от опасных вирусов в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 31 марта включительно.

Региональному Департаменту здравоохранения поручено организовать проведение диагностических исследований на грипп и СOVID-19 материала от больных на базе лабораторий медицинских организаций. Также поручено организовать госпитализацию заболевших в медицинскую организацию.

Департаменту образования Орловской области, главам муниципальных образований, образовательным организациям дано поручение усилить контроль за выполнением в образовательных учреждениях противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции и других острых респираторных инфекций.

С 13 по 19 февраля на территории Орловщины зарегистрировано 8 140 случаев острых респираторных вирусных инфекций (грипп, ОРВИ). Также зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что на 34% выше, чем на предыдущей календарной неделе.

Среди респираторных вирусов доля вирусов SAR-COV-2 выросла до 78,8%; доля вирусов гриппа составила 18,2%, из них на вирусы гриппа А приходится 3,2%, на вирусы гриппа В 96,8%. Продолжается активная циркуляция вирусов не гриппозной этиологии.