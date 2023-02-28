Антимонопольщики признали аморальной рекламу орловского ресторана. Эксперты увидели нецензурное выражение в слогане.

Члены экспертного совета УФАС единогласно решили, что реклама ресторана доставки «Сытая панда», которая распространялась в лифтах жилых домов в Орле, является неэтичной и недопустимой с точки зрения морали и нравственности. Об этом рассказали в орловском УФАС.

Ранее на рекламу сета роллов ресторана доставки с неоднозначным названием, отсылающим к тропическому острову Бали и содержащее в себе нецензурное выражение, жаловались местные жители. Орловцев беспокоило, что листовки ежедневно видят дети.

Сейчас, как сообщает пресс-служба УФАС по Орловской области, с учетом позиции экспертов, решается вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения части шестой статьи пятой закона «О рекламе» в отношении рекламодателя спорного названия.