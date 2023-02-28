Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Орловская область передала гуманитарную помощь на линию фронта. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, недавно к руководству региона обратились военные с просьбой помочь дополнительными вещами и спецсредствами. Затем связь с ними была потеряна.

– Мы выяснили, что ребята работали «за ленточкой», на самой крайней линии боевого соприкосновения. Как только военнослужащие вышли на связь, удалось договориться о встрече. Времени было мало, всего несколько дней пока бойцы находились "в зоне доступа", – уточнил глава Орловщины в соцсетях.

Помощь собрал актив города Ливны. 27 февраля глава города Сергей Трубицин привез гуманитарный груз весом более двух тонн в зону СВО военнослужащим в две точки.

В посылку вошли дизельные генераторы, домкраты, наборы ключей и запчасти для военных автомобилей, бинокли, бензопилы, фонари, инструменты, лопаты саперные, строительные материалы, газовые горелки и баллоны, тепловизоры, теплая одежда, обувь, спальные мешки, шапки, перчатки, термобелье, плащи-палатки, медицинские аптечки, предметы личной гигиены, медикаменты, сигареты.