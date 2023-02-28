Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В пожаре в центре Орла погиб мужчина. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

27 февраля около десяти часов вечера произошло возгорание в квартире на четвертом этаже многоэтажки на Бульваре Победы в Орле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных внутри квартиры было сильно задымлено. После разведки с вышерасположенных этажей сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек. В одной из комнат спасатели обнаружили 58-летнего мужчину. Они вынесли пострадавшего на свежий воздух и приступили к реанимации, затем передали пострадавшего врачам скорой помощи.

После проведения реанимационных мероприятий была констатирована смерть мужчины. В результате пожара выгорела одна из комнат трехкомнатной квартиры вместе с мебелью.