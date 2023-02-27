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В Орловской области почти 700 человек получают губернаторскую стипендию. Все они достигли особых успехов в учебе, научной деятельности, творчестве и спорте.

Такую информацию на заседании правительства Орловской области озвучил руководитель областного департамента образования Алексей Карлов. По его словам, в 2023 году стипендию губернатора получают 413 школьников и 279 студентов.

Чиновник также отметил, что в регионе продолжает действовать система материальной поддержки талантливой молодежи. Например, победителям конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых выплачивают 50 тысяч рублей. За победное место в конкурсе на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин, внедренных в практику работы образовательных организаций региона, орловцы могут получить 25 тысяч рублей.

Кроме того, 12 талантливым молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет предоставляются гранты в размере 20 тысяч рублей за успехи в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, науке, образовании, искусстве и спорте.