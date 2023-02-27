Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в День защитника Отечества сгорели двое мужчин. Еще один орловец погиб днем позже.

Пожарную сводку с четырехдневных выходных предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Так, 23 февраля, около двух ночи, произошло возгорание жилого дома в деревне Горностаевка Ливенского района. В сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 56-летнего мужчины.

В восемь часов вечера того же дня на улице Школьной поселка Знаменка Орловского муниципального округа загорелась квартира. В момент прибытия пожарных из окна квартиры на втором этаже шел густой черный дым. Из-за сильного задымления из квартир подъезда были эвакуированы четыре человека. Спустя час в квартире был обнаружен труп 37-летнего мужчины. По итогу, в двухкомнатной квартире выгорела комната на площади десять квадратных метров.

Уже на следующий день, 24 февраля, около 11 часов вечера загорелся жилой дом на улице 25 Декабря города Ливны. Когда на место прибыли пожарные, дом горел открытым пламенем. Спустя некоторое время сотрудниками МЧС было обнаружено тело 42-летнего мужчины. В результате пожара в доме выгорела кухня.

Всего за праздничные выходные в Орловской области произошло 19 пожаров.