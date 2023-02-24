ФОТО: ИОАННО-КРЕСТИТЕЛЬСКИЙ ХРАМ ОРЛА

Юные орловцы передали подарки сверстникам из Донбасса. В ближайшее время посылку доставят адресатам.

Воспитанники воскресной школы Иоанно-Крестительского храма города Орла собрали для ровесников из Донбасса игрушки и книги. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Поддержать нуждающихся детей из ДНР и ЛНР Иоанно-Крестительскому храму предложил коллектив кафедры теологии ОГУ имени И. С. Тургенева, который проводит благотворительную акцию. Учащиеся воскресной школы и родители отозвались с радостью отозвались на призыв и свормировали посылку.