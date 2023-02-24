Фото: Евгений Мартынов

В Орле освятили Знаменский храм. Об этом рассказали в Орловской митрополии.

Обряд освящения храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная прошел 23 февраля. Его провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Архипастырю в этом помогали благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин, настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная иерей Сергий Шарга, руководитель службы протокола Орловской епархии иерей Максим Ерескин, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши протоиерей Николай Евдокимов и руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин.

После освящения в Знаменском храме была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тихон.