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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:38

В Орле освятили Знаменский храм

Об этом рассказали в Орловской митрополии
Елена Зябкина
Фото: Евгений Мартынов

Фото: Евгений Мартынов

В Орле освятили Знаменский храм. Об этом рассказали в Орловской митрополии.

Обряд освящения храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная прошел 23 февраля. Его провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Архипастырю в этом помогали благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, секретарь Орловской епархии иерей Димитрий Никулин, настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная иерей Сергий Шарга, руководитель службы протокола Орловской епархии иерей Максим Ерескин, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши протоиерей Николай Евдокимов и руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин.

После освящения в Знаменском храме была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тихон.