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За год с орловцев взыскали более 300 миллионов рублей задолженности по алиментам. За неуплату денег на содержание детей должников привлекли к административной и уголовной ответственности.

Такие данные приводит пресс-служба УФССП России по Орловской области. За прошлый год приставы взыскали с жителей региона свыше 326 тысяч рублей долгов по алиментам. Показатель на 41% превысил данные 2021 года.

С должниками боролись разными методами. Например, у работающих орловцев долги удерживались из заработной платы. Тем, у кого долг перевалил за десять тысяч рублей, приставы выносили постановление об ограничении на выезд из страны, а также об ограничении управления транспортным средством.

Кроме того, 626 должников привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, а на 325 должников были заведены уголовные дела по статье 157 УК РФ.