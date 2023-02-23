Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловцы стали участниками митинг-концерта в Москве. На нем присутствовал президент России.

22 февраля на московском стадионе «Лужники» состоялся патриотический митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Его посвятили военнослужащим, которые сейчас отстаивают интересы России в зоне проведения специальной военной операции.

Несколько сотен орловцев собрались на бульваре Победы ранним утром, чтобы отправиться на мероприятие.

По подсчетам организаторов, митинг-концерт собрал не менее 200 000 человек.

На протяжении всего концерта звучали слова благодарности участникам СВО. Перед зрителями выступили группа «Любэ», Олег Газманов, Григорий Лепс и Шаман.

На мероприятии с поздравительной речью выступил и президент России Владимир Путин.

— Сегодня при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий – весь наш народ является защитником Отечества! Низкий всем поклон, — обратился к собравшимся глава государства.