Фото: Нина Соколова

За кражу проводов с линии электропередач два молодых орловца попали под статью. Похищенное они сдали в пункт приема.

Провода с семи пролетов линии электропередач воришки срезали в Покровском районе в конце января. Их молодые люди сняли со столбов, которые сами же и повалили. Похищенные провода они вывезли на автомобиле в соседний Верховский район, где сдали в пункт приема. Так они выручили около 30 тысяч рублей. К слову, ущерб, причиненный владельцу, оценили в 170 тысяч рублей.

Сотрудники полиции поймали похитителей, которые оказались местными жителями 19-ти и 20-ти лет. За кражу на молодых людей завели уголовное дело по 158 статье УК РФ.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.