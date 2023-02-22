Фото: Ольга Супонева

В Хотынецком районе отремонтируют две школы после прокурорской проверки. Здания образовательных учреждений находятся в плохом состоянии.

На сегодняшний день в ненадлежащем состоянии находятся здания Студеновской общеобразовательной школы и дошкольной группы Хотимль-Кузменковской школы. Фасады сильно износились, на потолках и стенах отслаивается покрытие, а также в школах нужно заменить окна. Надлежащие меры к проведению ремонта зданий приняты не были.

По информации прокуратуры Орловской области, в целях восстановления законности прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Хотынецкого района выделить соответствующее финансирование, а также об обязании образовательных организаций провести необходимый текущий ремонт.

Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.