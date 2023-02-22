Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Молоко и сметана замедлили рост цен в Орловской области. Годовая инфляция снизилась до 12,5%.

Однако региональная инфляция, по информации орловского отделения Центрального банка России, все еще выше, чем в Центральном федеральном округе и России (12,39% и 11,77% соответственно).

Влияние на инфляцию на Орловщине оказали расширение предложения товаров на рынках, снижение издержек производителей, небольшой спрос на непродовольственные товары, а также меньшая, чем год назад индексация тарифов на коммунальные услуги.

Продовольственные товары в начале 2023 года возросли в цене в среднем на 10,13%.

Увеличение производства молока в основных регионах-поставщиках привело к увеличению его предложения в Орловской области. Это отразилось на замедлении роста цен на молоко, творог, сметану и сливки. Кроме того, этому способствовало снижение цен на зерно и сою, а также реализация государственных мер поддержки.

Увеличение производства рыбы также способствовало замедлению годового роста цен на отдельные виды рыбной продукции.

Помимо этого уменьшился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары. В январе 2023 года он составил 14,94% после 15,55% в декабре 2022 года. На 0,47% уменьшилась инфляция и на услуги, в том числе ЖКХ.