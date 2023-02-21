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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 14:15

Орловец заплатит 300 тысяч рублей за призыв к терроризму

Такой штраф назначил суд
Елена Зябкина
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Орловец заплатит 300 тысяч рублей за призыв к терроризму. Такой штраф назначил суд.

Житель Орловской области написал текстовый пост и разместил его на своей странице Вконтакте. Он содержал призывы к террористической деятельности. Пост так бы и остался без внимания, если бы его вовремя не заметили силовики. Теперь орловец обязан выплатить крупный штраф.

– Вторым Западным окружным военным судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, – сообщили в региональном управлении ФСБ России.