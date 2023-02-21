В Орле открыли памятный стенд погибшему в СВО Роману Овешникову

Фото: пресс-служба администрации Орла

21 февраля в многопрофильном колледже Орла открылся памятный стенд погибшему выпускнику ветеринарного отделения Орловского сельскохозяйственного техникума Роману Овешникову. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Почтить память орловца пришли родные бойца, его друзья, педагоги и наставники. Роман – уроженец Кромского района Орловской области.После окончания колледжа орловец решил выбрать путь военного. Проходил службу в 173-м отдельном разведывательном батальоне 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии. В 2018 году в составе разведывательного взвода принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. В период с 2020 года по 2021 год участвовал в военной операции на территории Сирийской Арабской Республики в составе группировки войск «Тигры».

А с 24 февраля 2022 года Роман Овешников в составе группировки войск «V» принимал участие в СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. 17 мая 2022 года в ходе боевого столкновения с превосходящими силами противника орловец получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Роману было 38 лет.

«Мой сын воспитывался в многодетной семье. Воспитывать помогали мои родители. Перед Романом всегда был пример деда — участника Великой Отечественной войны, который, правда, был танкистом. Дедушка умер, когда Роме было 10 лет. Мама у меня заболела. Я осталась одна с шестью детьми на руках. Я очень благодарна коллективу техникума, который не оставил меня одну, который помогал тогда, который помнит и сейчас. Низкий вам материнский поклон за всё, что вы сделали для меня и моего сына!» - обратилась к коллективу СУЗа мама Романа Валентина Ивановна Овешникова.

Десантник, гвардии младший сержант Роман Овешников был награжден четырьмя правительственными наградами: медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», орденом Кутузова и в 2022 году - орденом Мужества посмертно. У орловца остались две дочери.