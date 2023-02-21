«Проект получился совершенно случайно»: графический дизайнер Кирилл Соловьев показал Орел глазами нейросети

Фото: Кир Sol

Орел попал в восьмую часть серии городов России глазами нейросети. Региональная столица представлена в образе серьезного мужчины-офицера.

Проект "Города России глазами нейросети" создал графический дизайнер Кирилл Соловьев. Все населенные пункты нарисованы при помощи нейросети MidJourney и представлены в виде людей.

В настоящее время вышло уже девять частей необычного проекта. В хуманизированном виде представлены также соседи Орла – Брянск, Калуга, Тула и несколько десятков других городов.

Кирилл Соловьев рассказал "Комсомолке" о том, как появилась такая необычная серия работ.

– Проект получился совершенно случайно, да и известность он приобрел по воле случая, – признается автор, – Изначально я тестировал создание портретов персонажей в стиле d&d, один из образов зацепил какой-то русскостью. И я сделал первую серию городов, но в стилистике мрачного фэнтези.

Графический дизайнер отмечает, что не видит Россию мрачной, но старается придерживаться уже сложившегося стиля.