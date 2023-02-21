Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Орловской области превысит миллион гектаров. Данные объемы соответствуют уровню прошлого года.

Такую информацию на аппаратном совещании в региональной администрации сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.

Под урожай 2023 года, по словам чиновника, уже посеяно 340,59 тысяч гектаров озимых культур, в том числе 291,6 тысяч гектаров зерновых и 48,99 тысяч гектаров рапса.

При этом руководитель департамента отметил, что всего 34 % посевных площадей озимой пшеницы находятся в хорошем состоянии, а 55,8 % – в удовлетворительном.

Весь яровой сев, включая посадку картофеля и корнеплодов, проведут на площади 932,3 тысяч гектаров.