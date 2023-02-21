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Орловчанка через суд добилась ежемесячных выплат на детей. В 2021 году соцзащита отказала женщине в материальной поддержке.

Орловчанка обратилась в учреждение с заявлением о получении ежемесячной выплаты на детей в возрасте 3 и 7 лет. Однако местный орган соцзащиты отказал женщине в связи с тем, что среднедушевой доход ее семьи якобы превышает величину прожиточного минимума.

Для восстановления справедливости женщина обратилась во Мценскую межрайонную прокуратуру. Ведомство установило, что размер среднедушевого дохода семьи рассчитан с нарушением закона.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием назначить семье причитающиеся выплаты.

Суд данное требование удовлетворил. Матери двух детей назначили ежемесячное пособие и выплатили более 260 тысяч рублей, рассчитанных с даты первоначального обращения.