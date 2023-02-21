Фото: Елена Зябкина

Жителям Болхова отремонтируют разбитую дорогу после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура установила, что на автомобильной дороге, которая ведет к домам 1 и 2 по улице Кирпичный завод, есть многочисленные выбоины, отсутствуют стационарное освещение и необходимые дорожные знаки.

Кроме того, на улице Кирпичный завод нет мусорных контейнеров, а ближайшая площадка расположена в 2,5 километрах.

– В целях восстановления прав граждан прокуратурой района направлено два административных исковых заявления о признании бездействия администрации Болхова незаконным, обязании привести в соответствие с нормативными требованиями автомобильную дорогу по ул. Кирпичный завод, установить контейнерную площадку для сбора и вывоза ТКО, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Болховский районный суд требования жителей удовлетворил. Устранение нарушений контролируется прокуратурой.