Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Орловская область собрала гуманитарный груз для участников СВО. На сбор посылок у орловцев ушло чуть более недели.

Такую информацию сообщил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Большую часть посылки собрали жители Колпнянского района. Глава муниципалитета Виктор Громов, в свою очередь передал ценный груз военнослужащим.

Участникам СВО доставили ноутбуки, коптер, прибор ночного видения, рации, планшеты, спутниковые антенны, строительные материалы, инструменты, маскировочные сети на машины, мягкие носилки для эвакуации, раскладушки, генераторы, одежда, обувь, балаклавы, шапки, термобелье, продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены. Кроме того, мужчинам передали посылки от родственников и детские письма.

– В начале месяца, четвертого февраля, Колпнянский район встретил 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Жители района достойно хранят память о своих воинах, активно участвуют в оказании помощи нашим солдатам – с бесконечной благодарностью за мужество, чтобы военные действия больше никогда не коснулись родной земли, – отметил глава региона.