Орловский пенсионер попал под статью за попытку дать взятку гаишнику

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области расследуется уголовное дело в отношении 72-летнего местного жителя. Он попытался дать мелкую взятку сотруднику ОГИБДД ОМВД России по Троснянскому району.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области, 14 февраля 2022 года подозреваемый, находясь на трассе "М2-Крым", пытался передать сотруднику региональной Госавтоинспекции взятку в размере тысяча рублей. Мужчина хотел избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.