Фото: Ольга Супонева

В Орле 23 февраля ограничат автомобильное движение по нескольким улицам. Неудобства продлятся до 11:30.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится схема движения транспорта в районе стелы «Орел — город воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 6.00 до 11.30 будет запрещена стоянка на улице Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35. Помимо этого, с 9.30 до 11.30 автомобилистам запретят движение на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Пионерской.

Объезд доступен по маршруту: улица Полесская — улица Октябрьская — улица Пионерская.