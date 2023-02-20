Фото: Вячеслав Коваленко
В поликлинике №3 Орла стартовал капитальный ремонт. В учреждении изменилось расположение кабинетов.
Ремонт запланирован в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.
– В связи с освобождением полностью четвертого этажа и подвала, а также половины второго и третьего этажа от центральной лестницы с понедельника в поликлинике меняется расположение части кабинетов, – уточнили в депздраве региона.
Схемы размещения кабинетов врачей в оставшейся части здания можно найти на сайте поликлиники, а также на информационных стендах внутри учреждения. Орловцев заверили, что сотрудники поликлиники придут на помощь и сориентируют их в поиске нужного кабинета.