Фото: Алексей Булатов

Орловский губернатор отреагировал на ситуацию с отказом обслуживания военных в кафе. Видео с сообщением об инциденте появилось в сети.

Видеообращение военнослужащего, сообщившего о том, как он и его сослуживцы заехали в кафе "На Привале" накануне вызвало бурную реакцию местных жителей и власти. Дело в том, что мужчины хотели пообедать, однако в ответ услышали, что военных в заведение не пускают.

Андрей Клычков прокомментировал произошедшее на своей странице.

– Уважаемые жители, я в курсе видео, опубликованного в сети, в социальных сетях, где наш военнослужащий делится историей, как его вместе с сослуживцами не пустили в кафе "На Привале". К сожалению, ситуацию подтверждаю, - написал глава региона.

Кроме того, губернатор сообщил, что пообщался с орловским бойцом уже на следующий день после инцидента. Клычков принес извинения защитникам за случившееся и пообещал, что в этом деле разберутся компетентные органы.

Напомним, в апреле прошлого года в инфополе активно обсуждалась аналогичная информация, связанная с тем же кафе. Согласно одной из версий, военнослужащих не пустили в заведение, потому что они были одеты "не по дресс-коду". Тогда сотрудники и владелец общепита факт произошедшего отрицали.