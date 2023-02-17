Для обеспечения безопасности населения Орловщины власти будут использовать белгородский опыт

Фото М. Вайнгольца

Для обеспечения безопасности населения Орловщины будут использовать белгородский опыт. Об этом сообщил первый замгубернатора Владимир Ивановский.

Делегация Орловской области приняла участие в семинаре-совещании по актуализации подходов к организации планирования и проведения мероприятий гражданской обороны. Мероприятие прошло в Белгороде.

Участники семинара обсудили вопросы в сфере гражданской обороны в условиях проведения специальной военной операции. Орловщину на встрече представили первый заместитель губернатора Владимир Ивановский и начальник Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин.

- Полученный в Белгородской области опыт по решению вопросов, направленных на обеспечение безопасности населения, будет принят на вооружение на Орловщине, - отметил Владимир Ивановский.