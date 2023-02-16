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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:58

В Орловской области осужденным подарили художественную литературу

Книги передали в исправительное учреждение в рамках благотворительной акции
Нина СОКОЛОВА
Фото: УФСИН России по Орловской области

Фото: УФСИН России по Орловской области

В Орловской области осужденным подарили художественную литературу. Книги передали в исправительное учреждение в рамках благотворительной акции.

В День дарения книг почти сотня экземпляров художественной литературы отправилась в колонию поселения Мценского района. Подарили эти книги работники комплексного центра социального обслуживания населения города Мценска.

Книжный фонд исправительного учреждения пополнился русской современной литературой, а также классикой, что способствует повышению общеобразовательного и культурного уровня осужденных.

Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области, в исправительных учреждениях региона действуют шесть библиотек для осужденных, которые вмещают в себя более 50 тысяч экземпляров.