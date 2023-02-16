Фото: туристский информационно-выставочный центр Орловской области

В Орле пройдет выставка картин народного художника Гиви Калмахелидзе. Автор планирует представить 160 работ.

В рамках персональной художественной выставки почетный член Российской академии художеств, профессор Гиви Дмитриевич Калмахелидзе представит зрителям произведения из нескольких серий: «Колхозники села Чутово на Полтавщине», «На земле железной», а также полотна, посвященные Великой Победе, и натюрморты.

Кроме того, будут экспонированы картины из архитектурной серии и акварели.

Посмотреть на экспозицию орловцы смогут с 17 февраля по 5 марта в «Туристском информационно-выставочном центре Орловской области», расположенном по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, дом 33.