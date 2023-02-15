Фото: скриншот видео из соцсетей

Орловцы обратились к президенту с просьбой помочь восстановить бомбоубежище в здании УВМ. Видео жителей Северного района появилось в соцсетях.

Видеообращение к Владимиру Путину записали жильцы дома №21 по улице Маринченко. Орловцы заявили, что сейчас укрытия в районе находятся в непригодном состоянии. Орловцы попросили президента выделить деньги на их ремонт.

- У нас дом многоэтажный, многоподъездный. Людям в случае гражданской обороны (необходимо будет) спрятаться в наши подвалы. Они не приспособлены, находятся в антисанитарном состоянии и прочее, - рассказал в видеообращении один из жильцов дома.

Мужчина добавил, что недалеко от их дома находится завод УВМ, где еще с советских времен располагалось большое бомбоубежище. Он попросил Владимира Путина выделить необходимые средства на ремонт укрытия, в том случае если орловский губернатор не сможет оказать должную помощь.

Напомним, в середине января в Орловской области появилась интерактивная карта укрытий. На ней голубыми метками обозначены укрытия. При нажатии на эти значки появляется адрес укрытия, его вместимость и наименование управляющей компании, которая отвечает за обслуживание данного помещения. Кроме того, на интерактивной карте можно ввести адрес своего дома и посмотреть, какие укрытия находятся поблизости.