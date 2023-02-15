Фото: Болховское благочиние

В орловской школе собрали посылку для псковских десантников и медбата. В ближайшее время груз доставят на передовую.

Посылку для бойцов сформировали в Малокуликовской средней школе Орловского муниципального округа. Военнослужащим передадут лекарства, продукты, одежду и письма детей со словами поддержки.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, в место назначения груз доставит благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов, который часто бывает с посылками на передовой.

Отец Александр поблагодарил администрацию, учащихся и родительский комитет школы за оказанную помощь и пообещал в ближайшее время доставить посылку псковским десантникам и медбату.