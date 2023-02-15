Фото: Ольга Супонева
В Орле дерево упало на машину и перекрыло дорогу. Потребовалась помощь спасателей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, инцидент произошел ночью 15 февраля на улице Черкасской. Заявитель рассказал, что дерево упало на легковой автомобиль и перекрыло дорогу.
По прибытию спасатели распилили дерево и убрали его с проезжей части. Никто не пострадал.
За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 11 раз на помощь населению и дежурным службам, а также на изъятие ВОП. Пожаров за сутки зарегистрировано не было.