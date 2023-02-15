Фото: Ольга Супонева

В Заводском районе Орла остановят работу котельной. Публикуем адреса отключения воды и отопления.

Так, по сообщению АО «Орелгортеплоэнерго», сегодня, 15 февраля, с 9:00 до 17:00 будет остановлена котельная для замены запорной арматуры.

В связи с этим горячую воду временно отключат на улице Васильевской, 127, улице Достоевского, 4, 6, 10, улице Садовского, 2, 4, 7, улице Циолковского, 3, 4.

Отопления не будет на улице Васильевской, 119, 123, 127, улице Достоевского, 10, 10а, 11, 13, 15, 4, 6, 7, 8, 9, улице Калинина, 4, 6, 8, Карачевском шоссе, 50, улице Садовского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, улице Циолковского, 3, 4.

Горячее водоснабжение и отопление отключат также в школе №17, детских садах №36 и №47. При этом, школа перейдет на сокращенный учебный день, а занятия в детских садах пройдут в штатном режиме.