Фото: Елена Зябкина

В Орловской области отремонтируют дорогу более чем за 260 миллионов рублей. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Работы выполнят на автодороге «Комаричи – Дмитровск – Девятино – Упорой» в Дмитровском районе.

Общая протяженность реконструируемого участка составит 8 километров, включая мост длиной 30 метров. Протяженность линий электроосвещения составит 880 метров.

Подрядчик определится 6 марта. Согласно контракту, работы начнутся 1 апреля и завершатся до 23 ноября 2023 года.