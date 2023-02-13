Жителей Орла планируют привлекать к борьбе с закладчиками

Фото: пресс-служба администрации Орла

13 февраля в Орле прошло заседание антинаркотической комиссии. В нем поучаствовали мэр Орла Юрий Парахин, представители структурных подразделений администрации города, а также представители профильных областных и городских структур.

Пристальное внимание собравшиеся уделили профилактике наркомании. В прошлом году со стен городских зданий и мостов убрали 86 надписей, рекламирующих запрещенные препараты. Мэр Орла Юрий Парахин поручил усилиться в этом направлении и призвал более открыто освещать тему борьбы с закладчиками.

- Поступает много жалоб от представителей ТОСов на «закладчиков». При этом люди боятся открыто подключаться к этой работе, боятся сотрудничать с полицией, просят анонимности. Считаю, что необходимо информировать о результатах раскрытия подобного рода преступлений, привлекать горожан к сотрудничеству. Статистика хоть и снижается, но остается высокой, - отметил Юрий Парахие.

Отдельно мэр предложил усилить профилактическую работу среди школьников. В этом градоначальника поддержали и начальники теруправлений.

По словам врача-психиатра-нарколога Орловского наркологического диспансера Андрея Бутырина, показатель общей заболеваемости наркоманией на Орловщине составляет 105 на 100 тысяч населения, в России аналогичный показатель равен 155, а в ЦФО — 163.

- По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение числа наркопотребителей на 0,5%», - подчеркнул Андрей Бутырин.

При этом значительно чаще стал выставляться диагноз зависимости от психостимуляторов и полинаркомании. В Орле среди всех наркопотребителей 21% употребляли «соли».