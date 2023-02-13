Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 13:59

В Орловской области на молодежном празднике выступили богатыри

Участниками мероприятия стали более 150 человек
Елена Зябкина
Фото: Евгений Мартынов

Фото: Евгений Мартынов

В Орловской области на молодежном празднике выступили богатыри. Участниками мероприятия стали более 150 человек.

Празднование Дня православной молодежи прошло 12 февраля на Знаменской богатырской заставе. Его организовал молодежный отдел региональной епархии при поддержке Центрального благочиния и коллектива богатырской заставы.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, праздник начался молебном в храме во имя святого Лазаря Сербского. В мероприятии участвовали студенты высших и средних учебных заведений, подростки, семьи с детьми.

Для всех гостей были организованы подвижные игры, выступления богатырей и общение со священником.