Фото: Евгений Мартынов

В Орловской области на молодежном празднике выступили богатыри. Участниками мероприятия стали более 150 человек.

Празднование Дня православной молодежи прошло 12 февраля на Знаменской богатырской заставе. Его организовал молодежный отдел региональной епархии при поддержке Центрального благочиния и коллектива богатырской заставы.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, праздник начался молебном в храме во имя святого Лазаря Сербского. В мероприятии участвовали студенты высших и средних учебных заведений, подростки, семьи с детьми.

Для всех гостей были организованы подвижные игры, выступления богатырей и общение со священником.