Орловец отправится в тюрьму за смертельное избиение

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Орловец отправится в тюрьму за избиение, повлекшее смерть человека. Орловский областной суд оставил без изменений приговор Ливенского районного суда.

В августе 2020 года житель Должанского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему приятелю не менее двух ударов деревянной палкой по голове. От этих травм мужчина скончался.

По результатам разбирательства присяжные ливенского суда пришли к единодушному выводу о виновности мужчины в совершении указанного преступления и вынесли обвинительный вердикт.

Орловцу назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Мужчина не согласился с приговором районного суда и обжаловал его, однако жалобу отклонили, приговор районного суда вступил в законную силу.